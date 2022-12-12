«Неприемлемо»: МИД ФРГ негативно высказался об отправке сербских сил в Косово

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Глава МИД ФРГ Бербок назвала неприемлемым предложение об отправке сербских сил в Косово

«Неприемлемо»: МИД ФРГ негативно высказался об отправке сербских сил в Косово

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Поведение Белграда еще больше усугубляет ситуацию.

Сербская риторика создает напряженную атмосферу вокруг самопровозглашенного Косово. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, Косово специально перенесло предстоящие выборы.

«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо», — написала она в своем Twitter.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, в свою очередь, раскритиковала мнение Бербок. Она спросила, почему «с точки зрения международного права и стабильности на основании каких критериев» западные государства решили, что могут какие-то резолюции игнорировать, а какие-то соблюдать.

«Например, в случае с Ливией необходимо соблюдать резолюцию 2571 СБ ООН, а в случае с Сербией резолюцию 1244 СБ ООН нужно игнорировать? Ошеломляющий уровень абсурда», — написала Брнабич у себя в Twitter.

В том числе сербский премьер-министр отметила, что в последнем официальном сообщении министров иностранных дел «Большой семерки» в решении любой проблемы или кризиса в мире «они призвали к строгому выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН».

Поэтому Брнабич сильно удивилась, что резолюцию 1244 СБ ООН, где сказано о праве Сербии просят вернуть определенное количество своих сил безопасности в Косово, нельзя принимать в счет, якобы это «неприемлемо».

«Не было бы напряженности, которую необходимо было бы снижать, если бы (премьер-министр непризнанного Косово Альбин — Прим. ред.) Курти уважал соглашения и не нарушал их в одностороннем порядке», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия перебросила бронетехнику на границу с Косово.

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