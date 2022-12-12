«Спасают от осколков»: Милонов рассказал про военный быт и обязанности на СВО

У российских бойцов хватает одежды и обмундирования, они ни в чем не нуждаются.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов работает в зоне боевых действий специальной военной операции на Украине. Он выступает в качестве наводчика в противотанковой артиллерийской батарее, выполняет задачи вместе с мобилизованными и добровольцами Донецкой народной республики (ДНР). Видео 5-tv.ru предоставила пресс-служба «Единой России».

«Я ювелир. Я наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена. Получая координаты установки, я смотрю уровень, прицел, как полагается <…> Моя задача — меткость и точность выстрела», — сообщил депутат.

Милонов рассказал, что живет со своими сослуживцами достаточно комфортно. Их подразделение заняло место, которое уже ранее было оборудовано ВСУ, однако наши военнослужащие отбили территорию у националистов. Он назвал жилище, где пребывает вместе с другими военнослужащими ВС РФ хорошим и даже уютным.

При этом для военных важно не только тепло, но и отличный спальник. Это у Милонова тоже есть, ведь в их отделение передали спальные мешки, купленные организацией «Молодая Гвардия» из Санкт-Петербурга.

«У нас все есть. Носки, термобелье, практически всегда всего хватает. Форма, обмундирование, как вы видели, у нас все бойцы в бронежилетах, в касках <…> Бронежилет должен спасать от осколков. Эти бронежилеты, вот поверьте, лично видел — спасают от осколков», — отметил депутат.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Милонова об оружии НАТО на Украине.