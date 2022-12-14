ВС РФ отбили все контратаки украинских боевиков на южно-донецком направлении

Противник был молниеносно отброшен на исходные позиции.

Российская армия на южно-донецком направлении успешно отбила все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить контрнаступление. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — доложил представитель ведомства.

Кроме того, военнослужащие РФ молниеносно отразили атаки украинских националистов и на других направлениях. К примеру, на красно-лиманском ВСУ в составе трех штормовых групп попытались продвинуться в направлении Площанки и Кременной Луганской народной республики (ЛНР). И были отброшены назад мощным ответом армии России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР.