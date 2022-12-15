«Практически на костях»: Резник обвинил звезд РФ в игнорировании СВО

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 253

Композитор Резник обвинил российских звезд в игнорировании СВО и неуместных «плясках»

«Практически на костях»: Резник обвинил звезд РФ в игнорировании СВО

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Знаменитый музыкант с горечью осознает боль и страдания мирного населения Донбасса из-за бесчинств украинских националистов.

Композитор Илья Резник жестко раскритиковал представителей шоу-бизнеса, которые позволяют себе эпатажные выступления и чрезмерное веселье в непростой для России период. Творческий деятель восемь месяцев жил в Крыму и ощутил всю атмосферу тревоги и тяжести местного населения. Когда музыкант оказался в Москве, то неприятно впечатлился — столица живет прежней жизнью, будто ничего не происходит.

«Послушайте! То, что сейчас творится в шоу-бизнесе, все эти разодетые фрики, пляшущие практически на костях! Ребята, очнитесь. Ведь всем отвечать перед Всевышним. За то, чтобы они сейчас кривлялись на сцене, ребята отдают свои жизни? Нет. Они защищают Родину», — заявил он в беседе с «МК».

В том числе Резник не удивлен, что его композицию, посвященную специальной военной операции РФ по защите Донбасса, не взяли в новогодние мероприятия. Он уверен, что подобные песни, к сожалению, мало кого интересуют.

Хотя, некоторые российские звезды стали посвящать творчество военной тематике, дабы поддержать свое отечество. Однако для композитора такое поведение является скорее фальшью, чем душевным порывом.

«Да, некоторые стали петь патриотические песни. Никогда не отличавшиеся какой-либо патриотической направленностью в творчестве. Вот такие метаморфозы в современном шоу-бизнесе. Но в неожиданную искренность таких порывов все равно зрители не верят», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Резник и певица Азиза выпустили клип о погибших в СВО.

Тема:
Спецоперация
15 дек
ВКС РФ сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 войск Украины
15 дек
ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем
15 дек
«Зеленский устал»: Мария Захарова прокомментировала состояние президента Украины
15 дек
Отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ
15 дек
Донецк подвергся самому массированному обстрелу за восемь лет
15 дек
Посольство РФ в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокацией
15 дек
«Стала много плакать»: от Ахеджаковой отвернулись коллеги из-за ее критики СВО
15 дек
Надежный щит ЗРК «Тор»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
15 дек
Дозированная помощь: Запад хочет дать Украине преимущество в противостоянии РФ
15 дек
В США хотят создать трибунал в отношении России из-за спецоперации
-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.30
0.94 68.45
1.00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 декабря

Последние новости

16:53
Ольга Орлова назвала способ рассказать детям горькую правду о Деде Морозе
16:46
ВКС РФ сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 войск Украины
16:40
Опасно для жизни! Евгению Медведеву «распилили» пополам на льду
16:37
SHAMAN признался в нелюбви к вечеринкам и тусовкам: «У меня профдеформация»
16:20
Отец Децла впервые откровенно рассказал, почему его сын так рано ушел из жизни
16:04
Песков прокомментировал слухи об отставке главы МИД Лаврова

Сейчас читают

Иммунолог Ярцева назвала главную ошибку россиян при лечении гриппа
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023