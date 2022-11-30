Власти Европы озвучили потери Украины с начала спецоперации

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 123

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Украина потеряла 100 тысяч солдат с начала СВО

Власти Европы озвучили потери Украины с начала спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Специальная военная операция России

В Еврокомиссии не зря считают потери — активы России хотят отобрать и «перелить» в Киев.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции России составили свыше 100 тысяч военнослужащих. Соответствующую цифру назвала в ходе видеообращения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия оценила и финансовый ущерб. Сумма потраченных Евросоюзом денег поднялась с 385 миллиардов евро до 600 миллиардов.

Однако Урсула фон дер Ляйен неспроста начала считать миллиарды. Она призвала отобрать все российские государственные и частные замороженные активы для того, чтобы «перелить» их в Киев. Но подобные действия нелегальны, поэтому Еврокомиссия предложила создать «международный суд против России».

В конце сентября министр обороны Сергей Шойгу в ходе обращения доложил, что потери со стороны киевского режима составили 61 207 человек.

С усилением наступления российской армии и переходом на новый этап специальной военной операции цифра, предоставленная Еврокомиссией, вполне реальна. Это усиление подтвердил и командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин. Он доложил Сергею Шойгу 9 ноября, что только за октябрь потери ВСУ составили свыше 12 тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев создал «похоронный алгоритм» для погибших солдат ВСУ.

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Специальная военная операция России
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