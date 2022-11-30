Власти Европы озвучили потери Украины с начала спецоперации
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Украина потеряла 100 тысяч солдат с начала СВО
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
В Еврокомиссии не зря считают потери — активы России хотят отобрать и «перелить» в Киев.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции России составили свыше 100 тысяч военнослужащих. Соответствующую цифру назвала в ходе видеообращения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, Еврокомиссия оценила и финансовый ущерб. Сумма потраченных Евросоюзом денег поднялась с 385 миллиардов евро до 600 миллиардов.
Однако Урсула фон дер Ляйен неспроста начала считать миллиарды. Она призвала отобрать все российские государственные и частные замороженные активы для того, чтобы «перелить» их в Киев. Но подобные действия нелегальны, поэтому Еврокомиссия предложила создать «международный суд против России».
В конце сентября министр обороны Сергей Шойгу в ходе обращения доложил, что потери со стороны киевского режима составили 61 207 человек.
С усилением наступления российской армии и переходом на новый этап специальной военной операции цифра, предоставленная Еврокомиссией, вполне реальна. Это усиление подтвердил и командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин. Он доложил Сергею Шойгу 9 ноября, что только за октябрь потери ВСУ составили свыше 12 тысяч военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев создал «похоронный алгоритм» для погибших солдат ВСУ.
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