«Я — ювелир, я — наводчик»: депутат Милонов рассказал о своей службе в ВС РФ
Депутат Милонов сообщил, что служит наводчиком в рядах ВС РФ в зоне СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
Народный избранник выкроил время на передовой и раскрыл, чем занимается в зоне СВО на Донбассе.
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Виталий Милонов сообщил, в какой именно должности служит в рядах Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Оказалось, что он стал членом противотанковой артиллерийской батареи.
«Я — ювелир. Я — наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена. Получая координаты установки, я смотрю уровень, прицел, как полагается <…> Моя задача — меткость и точность выстрела», — рассказал депутат.
Виталий Милонов также сообщил, что мотивирует российскую армию.
«Все без исключения бойцы: и офицеры, и рядовые, нацелены только на победу. И самое главное, что нам не надо объяснять, почему мы здесь — мы сами знаем, почему мы здесь. И для нас, внутри каждого человека, присутствует главный стимул — наша совесть и наша душа», — уверен депутат.
Милонов изъявил свое желание участвовать в СВО в сентябре это года. Сейчас на его счету есть убитые боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтоженная им же украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град».
Это его десятая командировка на фронт. В 2016 году он служил в народной милиции ДНР, а в 2015 в районе Зайцево получил свою единственную награду — Георгиевский крест. Кроме военной службы он занимается гуманитарной помощью, развозит подарки мирных жителям.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виталий Милонов рассказал об оружии НАТО на Украине.
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