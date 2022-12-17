Над хранилищем Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 64

Основная цель — оградить отработанные ядерные отходы от снарядов и дронов.

Над хранилищем Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Спецоперация

Над хранилищем Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Об этом местные власти заявили РИА Новости.

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