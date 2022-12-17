Над хранилищем Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол
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Основная цель — оградить отработанные ядерные отходы от снарядов и дронов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм
Над хранилищем Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Об этом местные власти заявили РИА Новости.
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