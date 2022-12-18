Москву накрыло снежным одеялом: за сутки выросли рекордные февральские сугробы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 30

За ночь сугробы в Москве выросли до 38 сантиметров

Москву накрыло снежным одеялом: за сутки выросли рекордные февральские сугробы

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Метель в столице и области продлится до вечера.

В Москве выросли рекордные февральские сугробы. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 9.00 по московскому времени на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на десять сантиметров — с 23 до 33 сантиметров, в Тушино тоже — 33 сантиметра, на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров», — отметил синоптик.

По его оценке, в Москве наблюдаются максимальные климатические показатели, которые обычно приходятся на последний зимний месяц. А согласно статистике, то таких сугробов в этот день за всю историю метеонаблюдений не было никогда. Похожая погода была 18 декабря 1989 года и 1993 года.

В Подмосковье самые большие сугробы выросли в Волоколамске, Дмитрове, Павловском Посаде, Клину и Коломне. А рекорд поставлен в Черустях — 43 сантиметра.

Тишковец отмечает, что метель в Москве и области продлится до вечера, поэтому окончательно зафиксировать рекорды еще рано.

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