В Гидрометцентре назвали дату начала оттепели в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве с 21 декабря

В Гидрометцентре назвали дату начала оттепели в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Погода

А пока снегопад в москве бьет февральские рекорды.

В Москве ожидается оттепель вечером 21 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до нуля градусов», — заявил он ТАСС.

По словам Вильфанда, оттепель в Москве будет длительной. В среду и четверг синоптики прогнозируют от двух градусов мороза до трех градусов тепла, а уже в пятницу температура воздуха поднимется до четырех градусов.

Пока что снегопад в столице бьет рекордные февральские сугробы. За последние сутки выпало 50% от месячной нормы осадков. Такой погоды в Москве не было почти 30 лет.

Обильные осадки не прекратятся до 18-21 часов вечера. 18 декабря станет днем с рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москву накрыло снежным одеялом. Согласно статистике, таких сугробов в этот день за всю историю метеонаблюдений не было никогда.

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