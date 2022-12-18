Глава Минобороны РФ посетил зону проведения СВО
Министр обороны Шойгу пообщался с бойцами и заслушал доклады в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Глава оборонного ведомства заслушал доклады, касающиеся текущей обстановки.
Зону проведения специальной военной операции (СВО) посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Уточняется, что глава Минобороны облетел на вертолете районы дислокации войск РФ, проверив передовые позиции, а также пообщавшись с бойцами и поблагодарив их за образцовое выполнение боевых задач.
«На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что во время докладов руководитель Минобороны обратил внимание на то, как организованы обеспечение солдат, их размещение в полевых условиях и работа тыловых подразделений.
Россия продолжает проведение СВО на Украине с целью защиты мирного населения от неонацистов. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое российское вооружение поступило в зону СВО.
- 18 дек
- Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО
- 18 дек
- NYT: США пытались помешать Украине убить главу Генштаба РФ Герасимова
- 17 дек
- Армия России в ДНР уничтожила две диверсионные группы ВСУ
- 17 дек
- Российские войска остановили и рассеяли ВСУ ударами артиллерии в ДНР
- 17 дек
- Минобороны: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек
- 17 дек
- Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада
- 17 дек
- С высокой точностью: преимущества российского комплекса «Пенициллин»
- 17 дек
- Кошкин об обвинениях в сторону России по СВО: «Пытаются до конца измотать»
- 17 дек
- «Новые и мощные»: ВС РФ получила комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин»
- 17 дек
- Путин заслушал предложения по ходу спецоперации
Читайте также
93%
0.31 68.78
0.33
Нашли ошибку?