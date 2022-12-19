«Викинги» из ЗВО нашли и уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
Российские бойцы продолжают защищать русский народ Донбасса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Группа «Викинг» Западного военного округа России (ЗВО) определила и ликвидировала опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР), используя корректировку артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости.
В распоряжении агентства оказались кадры, на которых можно увидеть атаки по строению, где располагались позиции противника. Удары по объекту с применением ПТУР (противотанковая управляемая ракета — Прим. ред.) привели к масштабному пожару. Скорее всего пламя вызвано возгоранием боекомплекта или горюче-смазочных материалов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки полностью зачищен от украинских националистов. По его словам, высотные здания, внутри которых затаились боевики — почти полностью взяты под контроль ВС РФ. В том числе уничтожены части позиций ВСУ, откуда велся обстрел по Донецку.
«Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем», — отмечал глава ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ.
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