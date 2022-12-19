«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 265

Военный эксперт Литовкин: аналогов комплекса «Ирония» нет ни у одной армии мира

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Уникальная военная разработка с успехом применяется российскими бойцами в ходе спецоперации.

Военный эксперт Виктор Литовкин специально для 5-tv.ru рассказал о новейшем уникальном многофункциональном комплексе «Ирония», который, как стало известно, российские военные успешно применяют на купянском направлении.

«Это оптико-электронный комплекс разведки, который помогает не только обнаружить цель, но и определить расстояние до нее, а также ее координаты, и одновременно передать все эти данные на командный пункт артиллерийской батареи или системы залпового огня. То есть „Ирония“ позволяет быстро принимать решение о нанесении удара по противнику», — пояснил Литовкин.

Он добавил, что есть переносной вариант комплекса, который применяется непосредственно на поле боя, и передвижной, который устанавливается на автомобильное шасси и может эффективно действовать на расстоянии до пяти километров.

Эксперт отметил, что в спецоперации на Украине «Ирония» проходит «боевое крещение». Комплекс только-только появился на вооружении российской армии и нигде ранее не применялся. Аналогов этого прибора нет ни у одной армии мира, тем более у Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Литовкин. По его словам, скрыться от «всевидящего ока» российского разведывательного комплекса практически невозможно.

«Представьте, что вы сидите у себя в квартире, а с противоположного балкона на вас наставлен бинокль. При этом он еще определяет расстояние до вас и ваши координаты, то есть где вы находитесь — на кухне или в спальне. Защититься от него невозможно», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские беспилотники «Ланцет» с легкостью поражают украинские С-300 и другую военную технику.

Тема:
Спецоперация
19 дек
Путин рекомендовал выдавать землю в Подмосковье и Крыму отличившимся в СВО
19 дек
«Викинги» из ЗВО нашли и уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой
19 дек
Песков назвал глупыми публикации о принуждении Минска к спецоперации
19 дек
Минобороны: ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM над Белгородской областью
19 дек
Ружья и квадрокоптеры: Дед Мороз привез подарки военнослужащим в ЛНР
19 дек
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
19 дек
Военкор «Известий» Трушнин стал победителем Международной премии RT
19 дек
«Бог им судья»: Марат Башаров негативно высказался об актерах, сбежавших из РФ
19 дек
Киевский посланник хотел повесить игрушки с призывом убивать русских в ЛНР
19 дек
Опубликовано первое видео работы комплекса «Ирония» в спецоперации на Украине
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
66.35
1.74 70.62
1.84
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

22:56
Новогодняя полезность: сколько можно съесть бутербродов с икрой
22:47
Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать
22:35
«Кто запрещал синий и желтый?» — Лоза о скандале с Орбакайте и Николаевым
22:17
«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»
22:06
Новогодняя елка в Киеве работает от генератора и всего несколько часов
21:48
Страдает психика: кто из звездных детей «сошел с ума» от славы родителей

Сейчас читают

«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
За закрытой дверью: кому посвятил песню о расставании Леонид Агутин
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023