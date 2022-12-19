«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»

Уникальная военная разработка с успехом применяется российскими бойцами в ходе спецоперации.

Военный эксперт Виктор Литовкин специально для 5-tv.ru рассказал о новейшем уникальном многофункциональном комплексе «Ирония», который, как стало известно, российские военные успешно применяют на купянском направлении.

«Это оптико-электронный комплекс разведки, который помогает не только обнаружить цель, но и определить расстояние до нее, а также ее координаты, и одновременно передать все эти данные на командный пункт артиллерийской батареи или системы залпового огня. То есть „Ирония“ позволяет быстро принимать решение о нанесении удара по противнику», — пояснил Литовкин.

Он добавил, что есть переносной вариант комплекса, который применяется непосредственно на поле боя, и передвижной, который устанавливается на автомобильное шасси и может эффективно действовать на расстоянии до пяти километров.

Эксперт отметил, что в спецоперации на Украине «Ирония» проходит «боевое крещение». Комплекс только-только появился на вооружении российской армии и нигде ранее не применялся. Аналогов этого прибора нет ни у одной армии мира, тем более у Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Литовкин. По его словам, скрыться от «всевидящего ока» российского разведывательного комплекса практически невозможно.

«Представьте, что вы сидите у себя в квартире, а с противоположного балкона на вас наставлен бинокль. При этом он еще определяет расстояние до вас и ваши координаты, то есть где вы находитесь — на кухне или в спальне. Защититься от него невозможно», — заключил эксперт.

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