«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»
Военный эксперт Литовкин: аналогов комплекса «Ирония» нет ни у одной армии мира
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru
Уникальная военная разработка с успехом применяется российскими бойцами в ходе спецоперации.
Военный эксперт Виктор Литовкин специально для 5-tv.ru рассказал о новейшем уникальном многофункциональном комплексе «Ирония», который, как стало известно, российские военные успешно применяют на купянском направлении.
«Это оптико-электронный комплекс разведки, который помогает не только обнаружить цель, но и определить расстояние до нее, а также ее координаты, и одновременно передать все эти данные на командный пункт артиллерийской батареи или системы залпового огня. То есть „Ирония“ позволяет быстро принимать решение о нанесении удара по противнику», — пояснил Литовкин.
Он добавил, что есть переносной вариант комплекса, который применяется непосредственно на поле боя, и передвижной, который устанавливается на автомобильное шасси и может эффективно действовать на расстоянии до пяти километров.
Эксперт отметил, что в спецоперации на Украине «Ирония» проходит «боевое крещение». Комплекс только-только появился на вооружении российской армии и нигде ранее не применялся. Аналогов этого прибора нет ни у одной армии мира, тем более у Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Литовкин. По его словам, скрыться от «всевидящего ока» российского разведывательного комплекса практически невозможно.
«Представьте, что вы сидите у себя в квартире, а с противоположного балкона на вас наставлен бинокль. При этом он еще определяет расстояние до вас и ваши координаты, то есть где вы находитесь — на кухне или в спальне. Защититься от него невозможно», — заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru показал, как российские беспилотники «Ланцет» с легкостью поражают украинские С-300 и другую военную технику.
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