«Маму поберег»: Корчевников рассказал, как сын Поплавской уходил на фронт
Корчевников рассказал о трепетном отношении сына Поплавской к маме в момент ухода на фронт
Фото: Шеметов Максим / ТАСС
Наследник актрисы отправился в зону боевых действий добровольно. Мама с тревогой восприняла новость, но сын изначально не сообщил ничего маме.
Борис Корчевников с уважением отнесся к поступку сына актрисы Яны Поплавской Клима, ушедшего месяц назад добровольцем на фронт. По словам телеведущего, поначалу наследник ничего не рассказал маме, молча уехал в Чечню проходить военную подготовку. Тем самым он постарался максимально уберечь родительницу от тревоги и переживания.
«Так вышло, что сын Яны Поплавской Клим написал мне о том, что хочет пойти добровольцем, помогать военным священникам. А маму поберег, не сказал ей», — заявил Корчевников в своем Telegram-канале.
Сама Поплавская старается сдерживать свои эмоции и не показывать переживания за судьбу сына. Однако, рассказывая недавно о положении дел, она прослезилась.
«В декабре он уже будет в Донбассе. Всего он мне не говорит. Это абсолютно очевидно», — сказала Поплавская.
При этом вместе с тревогой актриса испытывает гордость, что вырастила сына патриотом. Она пыталась лишь донести до наследника, что боится. Но тогда Клим остановил ее и попросил больше ничего не говорить ему. Ведь тогда, по его словам, он поймет — все эти годы Поплавская воспитывала его не так. Знаменитость замолчала, обняла наследника и сказала, что гордится им и любит его.
Периодически Клим выходит на связь с мамой. Присылает страшные кадры разрушенных городов. Поплавская отмечала, что Украина не остановится, будет воевать «до последнего украинца». Она пожелала российским солдатам остановить президента Украины Владимира Зеленского и вернуться с победой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем занимается в зоне СВО на Донбассе депутат Виталий Милонов.
- 21 дек
- Врагу не укрыться: лучшее видео из зоны СВО за день
- 21 дек
- Когда миномет становится снайперской винтовкой: видео работы артиллеристов
- 20 дек
- Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации
- 20 дек
- Песков подтвердил приезд Владимира Путина в зону СВО
- 20 дек
- Китайцев разозлила провокация в обращении Минобороны Украины
- 20 дек
- По всем фронтам: ВС РФ выдавливают ВСУ сразу на нескольких направлениях
- 20 дек
- «Противник выдохся»: военные ВСУ отказываются идти в бой
- 20 дек
- Офис украинского лидера сообщил о поездке Зеленского в Артемовск
- 20 дек
- Путин: в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости
- 20 дек
- Озарение? США запретили выделять средства нацбатальону «Азов»*
Читайте также
86%
2.65 73.34
2.72
Нашли ошибку?