Самый низкий уровень летальности: в зоне СВО оказывают первую помощь за 10 минут

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Рита Миронова
Рита Миронова 37

Шойгу: ВС РФ добились самой низкой летальности за всю историю военной медицины

Самый низкий уровень летальности: в зоне СВО оказывают первую помощь за 10 минут

Фото: David Tanecek / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Достичь таких показателей помогла слаженная работа медиков.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил оперативность оказания первой помощи в зоне спецоперации. По его словам, военные медики справляются за десять минут.

«Первая помощь оказывается в течение десяти минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение часа, а в военные госпитали в течение первых суток», — заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Он также отметил, что Вооруженные силы РФ добились самой низкой летальности за всю историю военной медицины.

«Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины», — сказал Шойгу.

Все поставленные задачи специальной военной операции, продолжающейся с 24 февраля, будут выполнены. Безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях.

Ранее 5-tv.ru писал, что против России активно используется весь военный потенциал стран НАТО.

Тема:
Спецоперация
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