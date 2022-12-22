Штаты не торопятся отправлять данное вооружение Украине. Видимо, что-то пошло не так.

Слабые места зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) для противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в беседе с URA.RU раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, техника, которую Штаты собираются поставить на Украину, сложна в обслуживании и должна идти в связке с другими системами ПВО, для возможности отслеживания ракет, летящих низко. Это создаст проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale», — сказал Кнутов.

Специалист отметил, подобная связка в свое время использовалась в Саудовской Аравии, причем французское вооружение специально переделывалось. Известно, что саудиты пробили такую оборону и смогли ударить по нефтеперерабатывающим предприятиям. Американский ЗРК не справился с самодельными дронами в 2019 году.

Кнутов подчеркнул, Штаты не торопятся отправлять комплексы Patriot из-за опасений утечки технологий.

«США об этом очень переживают», — резюмировал эксперт.

На фоне спецоперации в Донбассе Штаты и страны Европы начали поставлять вооружения украинским националистам. Цель России — демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем для России являются комплексы Patriot.