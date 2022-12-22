Скелеты в шкафу: слабые места американского комплекса Patriot

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Эксперт Кнутов: ЗРК Patriot не отбились от самодельных дронов

Скелеты в шкафу: слабые места американского комплекса Patriot

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Штаты не торопятся отправлять данное вооружение Украине. Видимо, что-то пошло не так.

Слабые места зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) для противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в беседе с URA.RU раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, техника, которую Штаты собираются поставить на Украину, сложна в обслуживании и должна идти в связке с другими системами ПВО, для возможности отслеживания ракет, летящих низко. Это создаст проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale», — сказал Кнутов.

Специалист отметил, подобная связка в свое время использовалась в Саудовской Аравии, причем французское вооружение специально переделывалось. Известно, что саудиты пробили такую оборону и смогли ударить по нефтеперерабатывающим предприятиям. Американский ЗРК не справился с самодельными дронами в 2019 году.

Кнутов подчеркнул, Штаты не торопятся отправлять комплексы Patriot из-за опасений утечки технологий.

«США об этом очень переживают», — резюмировал эксперт.

На фоне спецоперации в Донбассе Штаты и страны Европы начали поставлять вооружения украинским националистам. Цель России — демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем для России являются комплексы Patriot.

Тема:
Спецоперация
22 дек
Сила против смерча: армия России уничтожила позиции украинских «Градов»
22 дек
Песков: американские комплексы Patriot являются законной целью для ВС РФ
22 дек
«Топить надо. Это правильно»: Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО
22 дек
По зову сердца: в Кремле прокомментировали ранение Рогозина
22 дек
Рогозина ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке
22 дек
«Самая большая показушница»: на главу ЕК фон дер Ляйен жестко ополчились в сети
22 дек
Певица Галина Ненашева напомнила Пугачевой о преданности: «Не имеешь права»
22 дек
И зачем только летал? Зеленский не смог выпросить у США современное оружие
22 дек
Рогозин об обстреле со стороны ВСУ: «Кто-то слил»
22 дек
Боятся? Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

Последние новости

16:45
«Судя по его душе»: Байден не исключил гибели Зеленского
16:39
Ужас и суматоха: какие болезни могут скрываться за паническими атаками
16:30
Оговорочка по Фрейду: что попросила переводчица Зеленского у американцев
16:21
«До последнего украинца»: встреча Байдена и Зеленского показала их реальные цели
16:14
Важнее новогодней ночи: как правильно встретить последнее в этом году новолуние
16:10
Скелеты в шкафу: слабые места американского комплекса Patriot

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023