Киев перебросил усиленные инженерные отряды на краснолиманское направление
Войска усиливаются самоходными установками и бронированной техникой. Для чего это нужно?
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut
Украинское командование войск перебрасывает на Краснолиманское направление инженерные подразделения. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ссылаясь на источники в разведке. Известно, что подразделения усиливаются самоходными установками и бронированной инженерной техникой.
«В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства», — объяснил офицер Народной милиции ЛНР агентству РИА Новости.
Накануне Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения националистов. По его словам, в их обязанности будет входить противодействие российским штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирств в рядах ВФУ.
В том числе несколько дней назад офицер Народной милиции ЛНР говорил о преднамеренном уничтожении уцелевших жилых домов в Артемовске со стороны украинских боевиков. Тогда он отмечал, что ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру «всеми доступными средствами».
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в ЛНР националисты Украины в ужасе выводят из строя танки, чтобы не идти в наступление.
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