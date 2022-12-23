Снежок с дороговизной: размер компенсации за травму из-за неубранного снега

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

Юрист Воробьев: за легкий вред здоровью из-за снега можно получить от 100 тысяч рублей

Снежок с дороговизной: размер компенсации за травму из-за неубранного снега

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Нынешние погодные условия своеобразны, но кто-то должен нести ответственность за их последствия.

Компенсацию до 600 тысяч рублей за травмы при гололедице может получить пострадавший. То же самое касается упавшего с крыши здания снега. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист Василий Воробьев.

«Когда мы говорим о причиненном вреде от ненадлежащей уборки, когда территория с гололедицей, когда идет падение снега или глыб льда с многоквартирного дома, то организация, которая осуществляет эксплуатацию таких мест, несет ответственность», — сказал собеседник.

Воробьев добавил, компенсацию материального ущерба определяют компании, производящие экспертизу. Говоря о вреде здоровью, эксперт уточнил, если человек в результате случившегося особо не утратил трудоспособность, можно говорить о сумме в 100-150 тысяч рублей. Средний вред обойдется ответчику в сумму порядка 300 тысяч. Тяжкий встанет в около 600 тысяч. А если вред связан с причинением смерти — это порядка одного миллиона рублей.

По словам Воробьева, причиненный вред важно зафиксировать. В частности, надо вызвать скорую и найти свидетелей происшествия. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто погиб в результате падения снега с крыши.

Тема:
Погода
23 дек
Улицы Москвы затоплены из-за резкого потепления
23 дек
«Меня могло не стать»: жену Стаса Костюшкина чуть не убило куском льда
23 дек
В Петербурге больше ста человек пострадали за сутки от гололеда
22 дек
Циклон «Франциска» превратил улицы Петербурга в каток
22 дек
Смертельный снегопад: подростка в Подмосковье убило снегом с крыши
22 дек
«Кормят только завтраками»: Ледяной дождь в Москве парализовал работу аэропортов
22 дек
«Франциска» сковала Петербург льдом и переполнила травмпункты людьми с переломами
21 дек
Болезни сердца и суставов: для кого опасны резкие изменения погоды?
21 дек
«Ноги шире, шаги — короче»: как правильно передвигаться в ледяной дождь
21 дек
Крылатые качели: как резкие изменения погоды влияют на здоровье
+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря

Последние новости

14:11
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вали Куприяновой
13:58
Лед треснул: Россия существенно продвинулась в достижении целей СВО
13:46
Непомнящий о скандале с Кубком мира на ЧМ-2022: «Событие со знаком «минус»
13:25
Песков объяснил, когда сможет завершится спецоперация на Украине
13:12
Снежок с дороговизной: размер компенсации за травму из-за неубранного снега
12:55
Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023