Российские военные уничтожили группировку наемников на донецком направлении

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Российские военные нанесли удар по всем направлениям, уничтожив в общей сложности около двух сотен украинских националистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Очередную группу иностранных наемников удалось уничтожить в ходе спецоперации. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ожесточенный бой с западными солдатами произошел на донецком направлении.

«В ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка», — заявил Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что за сутки на донецком направлении было уничтожено порядка 60 наемников и боевиков ВСУ.

Также в ходе боевых действий были нанесены невосполнимые потери и другим подразделениям ВСУ.

На Купянском направлении артиллерия уничтожила порядка 50 боевиков, на красно-лиманском направлении ударом авиации по позициям ВСУ было убито около 40 украинских националистов, а столько же целей поразила артиллерия и авиация на южно-донецком направлении.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня.

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