Российские военные уничтожили группировку наемников на донецком направлении
Российские военные нанесли удар по всем направлениям, уничтожив в общей сложности около двух сотен украинских националистов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Очередную группу иностранных наемников удалось уничтожить в ходе спецоперации. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ожесточенный бой с западными солдатами произошел на донецком направлении.
«В ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка», — заявил Конашенков.
Генерал-лейтенант добавил, что за сутки на донецком направлении было уничтожено порядка 60 наемников и боевиков ВСУ.
Также в ходе боевых действий были нанесены невосполнимые потери и другим подразделениям ВСУ.
На Купянском направлении артиллерия уничтожила порядка 50 боевиков, на красно-лиманском направлении ударом авиации по позициям ВСУ было убито около 40 украинских националистов, а столько же целей поразила артиллерия и авиация на южно-донецком направлении.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня.
- 24 дек
- Двое наемников из Грузии уничтожены в ходе спецоперации на Украине
- 24 дек
- Подготовка бойцов и реальные сражения: лучшие видео о спецоперации
- 24 дек
- Поворотный момент: Запад оценил слова Путина о финансировании ВС РФ
- 24 дек
- Поставка ЗРК Patriot Украине превратится в «неприятный сюрприз» для США
- 24 дек
- В ЛНР задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты в России
- 24 дек
- Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объеме
- 24 дек
- В США заявили о попытках Зеленского убедить Конгресс в победе Киева над РФ
- 23 дек
- Российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня
- 23 дек
- Нет американскому оружию: войска РФ наносят новые мощные удары
- 23 дек
- Дети участников СВО принимают участие в новогоднем квесте «Елка Победы»
Читайте также
87%
-3.45 73.04
-3.60
Нашли ошибку?