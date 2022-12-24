Российские военные сбили самолет Су-27 и три вертолета ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Минобороны РФ: за сутки уничтожены самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и два Ми-8 ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform; Монобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 352 самолета и 192 вертолета.

За сутки российским войскам удалось сбить четыре воздушных судна ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что авиационная техника неприятеля была сбита благодаря слаженным действиям пилотов ВКС России.

Самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит в районе Камышевки.

«В районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8», — сообщил Конашенков.

Еще один вертолет Ми-8 был сбит системой ПВО близ населенного пункта Кирово.

Кроме того, как уточнили в Минобороны, за сутки было перехвачено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные уничтожили группировку наемников на донецком направлении.

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