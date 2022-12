«Старая система»: экс-офицер разведки США предрек крах ПВО Patriot на Украине

Распиаренное «чудо-оружие» на деле имеет сложности с перехватом ракет и в целом морально и технически устарело.

Системы противовоздушной обороны ПВО Patriot, которые США планируют передать Украине, потерпят крах на современном поле боя. Об этом заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер на YouTube-канале Through the eyes of, Patriot.

По словам бывшего военного, у разрекламированных американских комплексов сложности с перехватом ракет. Риттер напомнил, что в 2003 году, во время боевых действий США в Ираке, Patriot сбили больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

«Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Она не была разработана для выживания на таком поле боя, как Украина», — заявил Риттер.

До этого обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша написал, что возможная поставка американских комплексов Patriot Украине может стать «неприятным сюрпризом» для США. В этом случае, отметил аналитик, российские военные смогут изучить американское вооружение «вблизи» в боевых условиях.

Кроме того, считает Роша, комплексы Patriot не смогут надежно прикрыть Киев, и их поставки будут скорее символическими. Они покажут преданность США киевскому режиму, но не окажут кардинального влияния на боевые действия.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru раскрыл слабые места американского комплекса ПВО Patriot.