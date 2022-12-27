«Арктические волки»: 80-я мотострелковая бригада на страже херсонского направления

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Военкор «Известий» показала быт и боевую работу 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктическая»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сейчас мороз сильно сковывает передвижение пехоты с обеих сторон. Но эта бригада заточена под работы в самых суровых условиях.

Несмотря на плюсовую температуру в декабре и непривычные песчаные барханы, «Арктическая» бригада российской армии уверенно выполняет задачи в зоне СВО. У каждого бойца этого подразделения по несколько наград. У троих — золотые звезды Героев России. Мери Бадунц о людях, у которых нет проблем с акклиматизацией.

Херсонское направление. До позиции противника всего несколько километров. Из замаскированных позиции выезжают артиллеристы.

«На Херсонском направлении у артиллеристов на вооружении „Акации“, „Гвоздики“, „Гиацинты“. Мило звучит, но грозно выглядит!» — сообщила военкор Мери Бадунц.

Несколько секунд маневров и машина в действии. Здесь, вместе с артиллеристами, задачи выполняет единственная в России «арктическая» мотострелковая группа. Именно они корректируют работу бронетехники.

Их называют «арктическими волками». Сейчас мороз сильно сковывает передвижение пехоты с обеих сторон. Но эта бригада заточена под работы в самых суровых условиях.

«Несмотря на то, что мы готовились к северу, к обороне северных рубежей, здесь бригада показывает себя на высшем уровне. Много героев. Не было ни одной задачи, которую наша бригада не смогла бы не выполнить», — сообщил командир 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктическая» с позывным «Колдун».

Связист с позывным «Звезда», можно сказать, родился под счастливой звездой. Минометные снаряды падали рядом, но не взрывались. Враг пошел в атаку с трех направлений. После ожесточенных боев он принял командование на себя. С группой продвинулись вперед. Окружили противника и взяли бойцов ВСУ в плен.

«Мы взяли их в плен, потому что они также являются людьми. Нашим братским народом. И как бы это не звучало, просто так их убивать… Безоружных, которые сдаются добровольно в плен, — это было бы зверство. Это было восемь пленных взятых мной», — вспоминает военнослужащий 80-й отдельной мотострелковой бригады «Арктическая» с позывным «Звезда».

Но такие мысли противник не разделяет. По своим и чужим ВСУ открыли минометный огонь. Часть пленных погибли.
Остальных «Звезда» вытащил. За этот бой он получил «Героя России». И таких, как он, в подразделении много — абсолютно у всех военнослужащих по нескольку боевых наград. Золотых звезд удостоены пятеро.

«Сейчас мы находимся в блиндаже. Он же командо- наблюдательный пункт. Здесь мы отдыхаем между боевыми сменами. Также сюда скапливается информация о ведении боевых действии», — сообщил командир 80 отдельной мотострелковой бригады «Арктическая» с позывным «Терек».

Бойцы, как здесь говорят, «закопались» основательно. Правда, вместо привычных снежных барханов, песчаные степи. К таким условиям парни быстро адаптировалось.

В блиндаже можно перемещаться во весь рост. Внутри чистота и армейский порядок. Кружечка к кружечке, ложечка к ложечке. Тепло, даже жарко. Топят дизельной печкой.

«Вот уже начинаем готовится к Новому году. Сейчас будем украшать свое место житья».

Самый семейный праздник они проведут здесь, на передовой. Но пока не до Нового года: каждый день боевые вылазки и новые задачи.

Тема:
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