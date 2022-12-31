IVAN поздравил военных в зоне СВО с Новым 2023 годом: Сил, воли и здоровья

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается. И свою службу там несут российские военные. Певец IVAN (Александр Иванов) специально для 5-tv.ru записал поздравление с Новым 2023 годом для тех, кто сейчас выполняет свой долг.

«Что я могу пожелать? Силы, воли, конечно же здоровья крепкого. Всем желаю. Ну, и банальное, просто счастья в глазах, любви и мира в душе», — подчеркнул IVAN.

В канун Нового года артист принял участие в рождественском концерте легендарной группы «Земляне», сборы с которого были направлены на поддержку жителей вернувшийся в состав России регионов — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик