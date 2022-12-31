IVAN поздравил военных в зоне СВО с Новым 2023 годом: Сил, воли и здоровья

В эти праздничные дни российские военные продолжают выполнение своих профессиональных задач.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается. И свою службу там несут российские военные. Певец IVAN (Александр Иванов) специально для 5-tv.ru записал поздравление с Новым 2023 годом для тех, кто сейчас выполняет свой долг.
«Что я могу пожелать? Силы, воли, конечно же здоровья крепкого. Всем желаю. Ну, и банальное, просто счастья в глазах, любви и мира в душе», — подчеркнул IVAN.
В канун Нового года артист принял участие в рождественском концерте легендарной группы «Земляне», сборы с которого были направлены на поддержку жителей вернувшийся в состав России регионов — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик
- 31 дек
- В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства
- 31 дек
- Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
- 31 дек
- Российские спецслужбы обнаружили схрон ВСУ с оружием и патронами в ЛНР
- 31 дек
- Тренировки и патрулирование: лучшее видео о спецоперации за сутки
- 31 дек
- Суровикин рассекретил и уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО
- 31 дек
- Пленный ВСУ признался в преступном отношении своего командования: «Как с грязью»
- 30 дек
- В США признались, что высасывают всю кровь из Украины
- 30 дек
- Елка в блиндаже: как российские бойцы встречают Новый год на передовой
- 30 дек
- «До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год
- 30 дек
- На Украине озвучили число пропавших без вести
Читайте также
93%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?