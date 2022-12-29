Главное — горящие глаза: спецотряд ЛНР с особым оружием готовят к СВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Спецотряд «Сурикаты» рассказал об использовании противодронного оружия

Главное — горящие глаза: спецотряд ЛНР с особым оружием готовят к СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Военные используют высокотехнологичное вооружение, пользоваться которым можно научиться за несколько дней.

Спецотряд Луганской народной республики (ЛНР) «Сурикаты» готовят к участию в боях в зоне специальной военной операции (СВО) с особым оружием. Подготовку проводят Вооруженные силы России (ВС РФ). На вооружении отряда находятся антидроновые ружья. Об этом сообщает URA.RU. Отмечается, цель отряда — не дать противнику вести разведку, скидывать осколочный гранатометный выстрел, корректировать артиллерию и прочее.

«Нам не обязательно сбить дрон, достаточно того, чтобы он улетел обратно. Ружье работает так, что у дрона теряется сигнал с пультом: он может его уводить, но не видит, куда летит, плюс батарея садится быстрее», — рассказали бойцы подразделения.

Они уточнили, один дрон даже удалось подобрать. Кроме того, по их словам, обычный расчет противодронного ружья состоит из двух бойцов. Один из них использует антенну направленного действия, а второй «глушит» сигнал дрона. Собеседники издания добавили, научиться пользоваться противодронным ружьем можно за несколько дней.

Главное — желание и горящие глаза», — считают военные.

Важно лишь уметь отличать дрон от мусора (помех), а этот навык придет во время боевой работы. Отряд «Сурикаты» достаточно молодой. Название появилось из-за попыток солдат обнаружить дрон визуально, высовываясь из окопов.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за сутки.

Тема:
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