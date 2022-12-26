Бузова показала, кто занимает главное место в ее жизни: «Бесценен!»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 144

Ольга Бузова опубликовала фото мамы и назвала ее любимой красавицей

Бузова показала, кто занимает главное место в ее жизни: «Бесценен!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Поклонники заждались от теледивы сообщений о ее личной жизни и будущей беременности.

Ольга Бузова еще давно зарекалась, что готова взять ребенка из детского дома, если не родит до 35 лет. Поющая телеведущая уже перешагнула этот возраст, однако до сих пор не обзавелась наследниками.

Как пишет dni.ru, звезда российского шоу-бизнеса не скрывает, что главная ее мечта — стать мамой. Ольга Бузова даже сделала детскую комнату в шикарной квартире, куда переехала перед Новым годом. Однако ни в браке с Дмитрием Тарасовым, ни в бурных отношениях с Давидом Манукяном, более известным, как DAVA, артистка не обрела женского счастья. После любовный перипетий Бузова посвятила себя карьере.

Однако недавно внимательные поклонники обратили внимание на округлившиеся формы кумира и заподозрили ее в интересном положении. Ольга Бузова поддерживала интригу, но накануне раскрыла карты и показала в своем Telegram-канале самого дорогого человека. Ею оказалась мама исполнительницы.

«День с мамой бесценен! Моя красавица любимая», — подписала снимок Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузову вновь преследуют скандальные истории и критика со стороны коллег. Эпатажный музыкальный критик Сергей Соседов обвинил ее в непрофессиональном поведении в качестве наставника музыкального шоу.

Тема:
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