Пленные боевики ВСУ раскрыли всю правду о бесчеловечном отношении командиров

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 23

Военнопленный боевик ВСУ Вовк призвал украинцев не участвовать в боях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинская власть продолжает бездействовать, лишь наблюдая за тем, как солдат отправляют на убой.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предает своих подчиненных. Видео с показаниями боевиков предоставило Минобороны России. Военнопленный Александр Вовк, в подробностях описал отношение своих командиров.

«Нас бросило наше руководство. Не было ни связи, ни еды, ни окопов. Один окопчик был, там четыре человека помещались. Нас обстреливали из минометов», — пояснил Вовк.

Мужчина добавил, ситуация была настолько критическая, что у них даже не было боеприпасов. Во время отступления на танке украинские военные подорвались на мине.

«Похоже, мы на своей же мине подорвались, и нас свои же обстреляли. Мы еле унесли ноги. Нас бросили на мясо», — сказал пленник.

В заключение Вовк призвал не участвовать в боевых действиях, а быть дома со своими семьями.

«Пацаны, не идите сюда, вас просто бросят и расстреляют», — подытожил украинский военный.

Военнопленный Сергей Жук проходил подготовку во Львове на наводчика артиллерии. Его, как и Александра, командиры ВСУ запугивали расправой за отказ воевать.

«Попали под артобстрел, потом ваши ребята (ВС РФ) взяли в окружение. Убили всех командиров. Мы решили сдаться, потому что уже не было смысла. Дальше держаться — подыхать», — рассказал Жук.

Он отметил, на Украине их пугали, что на российской стороне «звери», которые будут «бить и издеваться», однако мужчина подчеркнул, что условия их содержания являются абсолютно нормальными. А вот, что касается его отношения к украинскому командованию, здесь ситуация совершенно противоположная.

«Хреновое отношение, потому что нас просто кинули. Все поняли, что мы — расходный материал», — резюмировал Жук.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Ее конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ.

Тема:
Спецоперация
29 дек
Шойгу заявил об оперативном решении проблем при частичной мобилизации
29 дек
«Готов идти до конца»: Рогозин опубликовал первое фото после операции
29 дек
Лавров: РФ не готова вести переговоры с Украиной по «формуле мира» Зеленского
29 дек
Власти Украины заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны
29 дек
Сергей Кириенко наградил десантников за доблесть, проявленную в зоне СВО
29 дек
Французский политик Филиппо о новой помощи Украине: «Тотальный бред»
29 дек
Российские бойцы не дали прорваться националистам в районе Торского в ДНР
29 дек
«Зло»: экс-разведчик США назвал отношение Вашингтона к Украине губительным
29 дек
Артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ в районе речного порта в зоне СВО
29 дек
Расчеты гаубиц Д-20 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки
-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.33
1.40 75.66
1.48
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с ...

Последние новости

12:21
Пленные боевики ВСУ раскрыли всю правду о бесчеловечном отношении командиров
12:00
Праздник без вреда: какие новогодние привычки могут привести к смерти
11:46
Самое слабое звено: названы непопулярные профессии в РФ в 2022 году
11:34
Шойгу заявил об оперативном решении проблем при частичной мобилизации
11:20
«Дайте мне допеть свой век»: Киркоров признался, что ему сложно удивлять публику
11:05
«Русское лото» разыграет более двух миллиардов рублей на Новый год

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023