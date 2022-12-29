Пленные боевики ВСУ раскрыли всю правду о бесчеловечном отношении командиров
Военнопленный боевик ВСУ Вовк призвал украинцев не участвовать в боях
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Украинская власть продолжает бездействовать, лишь наблюдая за тем, как солдат отправляют на убой.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предает своих подчиненных. Видео с показаниями боевиков предоставило Минобороны России. Военнопленный Александр Вовк, в подробностях описал отношение своих командиров.
«Нас бросило наше руководство. Не было ни связи, ни еды, ни окопов. Один окопчик был, там четыре человека помещались. Нас обстреливали из минометов», — пояснил Вовк.
Мужчина добавил, ситуация была настолько критическая, что у них даже не было боеприпасов. Во время отступления на танке украинские военные подорвались на мине.
«Похоже, мы на своей же мине подорвались, и нас свои же обстреляли. Мы еле унесли ноги. Нас бросили на мясо», — сказал пленник.
В заключение Вовк призвал не участвовать в боевых действиях, а быть дома со своими семьями.
«Пацаны, не идите сюда, вас просто бросят и расстреляют», — подытожил украинский военный.
Военнопленный Сергей Жук проходил подготовку во Львове на наводчика артиллерии. Его, как и Александра, командиры ВСУ запугивали расправой за отказ воевать.
«Попали под артобстрел, потом ваши ребята (ВС РФ) взяли в окружение. Убили всех командиров. Мы решили сдаться, потому что уже не было смысла. Дальше держаться — подыхать», — рассказал Жук.
Он отметил, на Украине их пугали, что на российской стороне «звери», которые будут «бить и издеваться», однако мужчина подчеркнул, что условия их содержания являются абсолютно нормальными. А вот, что касается его отношения к украинскому командованию, здесь ситуация совершенно противоположная.
«Хреновое отношение, потому что нас просто кинули. Все поняли, что мы — расходный материал», — резюмировал Жук.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Ее конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины. Российскими войсками освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ.
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