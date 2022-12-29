Минус одна: российская армия продолжает находить и уничтожать HIMARS на Украине
Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777 и боевую машину HIMARS
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Dustin Biven; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Армия России делает успехи не только на земле и оперативно сбивает остатки воздушной силы ВСУ.
Военные армии РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США», — доложил представитель ведомства.
К слову о HIMARS: в Луганской народной республике (ЛНР) армия России перехвачены четыре снаряда американской реактивной системы.
Кроме того, ликвидированы две американские артиллерийские системы М777 в районе Кругляковка Харьковской области. Также уничтожены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Российские военнослужащие успешны не только на земле, но и в воздухе. За минувшие сутки истребители РФ сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25, а также два вертолета Ми-8. Украинские националисты за считанные часы лишились мощной воздушной силы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ в районе речного порта в зоне СВО.
- 29 дек
- А на Руси жить хорошо: европейцы уличили ЕС в обмане о плохой жизни в России
- 29 дек
- Истребители РФ уничтожили два украинских самолета и два вертолета в небе над ДНР
- 29 дек
- ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество с СБУ
- 29 дек
- Российские бойцы заняли новые выгодные рубежи, освобождая Донбасс
- 29 дек
- «Вот, что мы увидели»: шаманы назвали дату окончания конфликта России и Украины
- 29 дек
- Пленные боевики ВСУ раскрыли всю правду о бесчеловечном отношении командиров
- 29 дек
- Шойгу заявил об оперативном решении проблем при частичной мобилизации
- 29 дек
- «Готов идти до конца»: Рогозин опубликовал первое фото после операции
- 29 дек
- Лавров: РФ не готова вести переговоры с Украиной по «формуле мира» Зеленского
- 29 дек
- Власти Украины заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны
Читайте также
86%
1.40 75.66
1.48
Нашли ошибку?