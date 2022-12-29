Армия России делает успехи не только на земле и оперативно сбивает остатки воздушной силы ВСУ.

Военные армии РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США», — доложил представитель ведомства.

К слову о HIMARS: в Луганской народной республике (ЛНР) армия России перехвачены четыре снаряда американской реактивной системы.

Кроме того, ликвидированы две американские артиллерийские системы М777 в районе Кругляковка Харьковской области. Также уничтожены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Российские военнослужащие успешны не только на земле, но и в воздухе. За минувшие сутки истребители РФ сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25, а также два вертолета Ми-8. Украинские националисты за считанные часы лишились мощной воздушной силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ в районе речного порта в зоне СВО.