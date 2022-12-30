В США признались, что высасывают всю кровь из Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Экс-главком НАТО Кларк: «Мы обескровливаем Украину»

В США признались, что высасывают всю кровь из Украины

Фото: www.globallookpress.com / Cliff Owen

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Тема:
Спецоперация

Эксперты отмечают превосходство российского вооружения в боях с украинскими неонацистами.

Подход США к Украине способствует ее постепенному обескровливанию. Об этом в ходе онлайн-конференции, организованной Фондом «США — Украина», заявил бывший главком Североатлантического альянса Уэсли Кларк.

«Они (Украина) несут потери, лишаются важнейшей инфраструктуры, теряют энергетику, промышленный потенциал, финансовую основу в качестве государства. Мы обескровливаем их в этом», — сказал отставной генерал.

По словам офицера, Штатам необходимо активней давать Украине новейшее вооружение. Кларк заметил, киевскому режиму стоит передать беспилотники, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

До этого генерал армии США Барри Маккеффри заявлял, что украинские военные несут колоссальные потери, находясь в большой опасности. Он отмечал превосходство российской артиллерии и авиации.

Американские военные также подчеркивали, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобятся месяцы подготовки, чтобы использовать вооружение США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как командиры ВСУ относятся к своим подчиненным.

Тема:
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