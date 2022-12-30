Помощник Рейгана: США и их союзники никогда не были готовы воевать за Украину

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Никогда не было никаких гарантий, что американцы заступятся за Незалежную на поле боя.

Помощник Рейгана: США и их союзники никогда не были готовы воевать за Украину

Фото: www.globallookpress.com / Cliff Owen

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Тема:
Украинский кризис

На Западе не станут рисковать собственной безопасностью ради Украины. Об этом заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу для The American Spectator.

«Причина, по которой США и их союзники по НАТО, по существу, лгали Киеву, обещая членство в Североатлантическом альянсе, но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов вступить в войну за Украину», — говорит политик.

По его словам, на протяжении большей части своей истории Украина находилась в зоне влияния России, ни один американский политик не беспокоился из-за статуса Киева.

Вашингтон, по мнению Бандоу, заинтересован в том, чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией, но нет никаких гарантий, что США заступятся за нее на поле боя и вступят в прямой конфликт с РФ.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом перед поражением Вооруженных сил Украины.

Он также отметил безумие политики США в отношении Украины, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США подтолкнули Украину к поражению.

Тема:
Украинский кризис
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