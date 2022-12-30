На Западе не станут рисковать собственной безопасностью ради Украины. Об этом заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу для The American Spectator.

«Причина, по которой США и их союзники по НАТО, по существу, лгали Киеву, обещая членство в Североатлантическом альянсе, но так и не выполнили обещание в течение предыдущих 14 лет, заключается в том, что никто не был готов вступить в войну за Украину», — говорит политик.

По его словам, на протяжении большей части своей истории Украина находилась в зоне влияния России, ни один американский политик не беспокоился из-за статуса Киева.

Вашингтон, по мнению Бандоу, заинтересован в том, чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией, но нет никаких гарантий, что США заступятся за нее на поле боя и вступят в прямой конфликт с РФ.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом перед поражением Вооруженных сил Украины.

Он также отметил безумие политики США в отношении Украины, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США подтолкнули Украину к поражению.