Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению терактов на территории республики.

Схрон украинских диверсантов с боеприпасами и оружием обнаружили российские спецслужбы в пригороде Луганска. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

«Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских спецслужб», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, отмечено, что в тайнике найдены: противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, а также более 50 гранат и свыше ста тысяч разнокалиберных патронов.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР», — заключил источник.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе по защите мирного населения от украинских неонацистов. Враг использует запрещенные методы ведения боевых действий. В частности, против главкома ВСУ Валерия Залужного по данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как генерал Сергей Суровикин рассекретил и уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО.