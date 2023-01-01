Бузова под бой курантов сжевала обугленный клочок бумаги: «Традиции не нарушаем»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Поющая ведущая не стала дожидаться, пока записка с желанием полностью обратится в пепел и бросила ее в бокал с шампанским.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая Ольга Бузова попыталась исполнить одну из популярных новогодних традиций россиян, однако вышло нелепо и смешно. Курьезное видео звезда опубликовала на своей странице в соцсети.

В кадре Бузова поджигает бумажку с написанным на ней желанием и бросает ее в бокал с напитком. Затем звезда выпивает праздничный напиток, морщится и показывает язык, на котором видны обугленные остатки записки.

«Традиции не нарушаем», — шепеляво произносит звезда.

Очевидно, поющей ведущей не объяснили, что бумажка с желанием должна сгореть до пепла, который и растворяют в бокале с шампанским. А может, Бузовой просто не терпелось, чтобы ее желание исполнилось, поэтому она поспешила заглотить бумажку еще до того, как та прогорит дотла.

На днях звезда призналась, что устала от бесконечной борьбы за тело своей мечты. Бузова посетовала, что в предновогодней суете и стрессе перестала следит за рационом и все чаще совершает набеги на холодильник. Особенно ведущую манят пельмени со сметаной. В результате — набранные лишние килограммы, которые приходится с удвоенной силой сгонять в спортзале.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова загадала на Новый год.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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