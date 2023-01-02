Кличко заявил об аварийных отключениях света в Киеве после повреждения инфраструктуры
Обесточенными оказались и объекты теплоснабжения в украинской столице. Удары последовали в ответ на теракт на Крымском мосту.
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
Аварийные отключения света проводятся в Киеве после повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кличко, вода поступает в жилые дома в Киеве в штатном режиме.
Сегодня украинские СМИ сообщили, что в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Голосеевском районе украинской столицы, а также на левом берегу Днепра.
Российские военные начали наносить удары по объектам энергетической системы Украины в октябре. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на террористические действия киевского режима. В частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области. Об этом рассказал глава администрации Киева Алексей Кулеба.
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