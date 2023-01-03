«Решила не мучить»: Бузовой пришлось избавиться от любимой собаки
Ольга Бузова отдала йоркширского терьера Еву своему отцу
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
По словам теледивы, домашний питомец испытывает большой стресс из-за частых разлук с хозяйкой.
Ольга Бузова поделилась с подписчиками переживаниями по поводу расставания с собакой Евой. Девушке пришлось отдать питомца своему папе из-за напряженного рабочего графика.
В личном микроблоге певица призналась, что ее ждет очень тяжелый январь. Чтобы йоркширский терьер испытывал меньше стресса из-за переездов, она приняла решение отдать собачку папе.
«Решила не мучить собаку, чтобы не возить туда-сюда, и отдать папе. Хотя я так всегда скучаю. Сегодня всю ночь она спала со мной на подушке, как будто чувствовала, что я уезжаю», — цитирует Бузову Газета.ру.
Также девушка призналась, что, несмотря на праздники, уже полностью отдалась работе. Даже в новогоднюю ночь артистке не удалось расслабиться. Теперь, когда многие коллеги Бузовой по творческому цеху летят на отдых, она летит работать.
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