Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек

В результате обстрела Макеевки украинскими боевиками погибли 89 военнослужащих российской армии, сообщает оборонное ведомство России в среду, 4 января.

«В ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, добавив, что в числе жертв обстрела — замкомполка подполковник Бачурин.

Сообщается также, что сразу после ЧП было сделано все возможное для спасения пострадавших: им была оказана вся необходимая помощь.

В свою очередь, ответным огнем российской армии была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой осуществлялся обстрел Макеевки.

Ранее 5-tv.ru писал об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке.