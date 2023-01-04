Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Фото, видео: Иван Ноябрев / ТАСС; 5-tv.ru
В результате обстрела Макеевки украинскими боевиками погибли 89 военнослужащих российской армии, сообщает оборонное ведомство России в среду, 4 января.
«В ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, добавив, что в числе жертв обстрела — замкомполка подполковник Бачурин.
Сообщается также, что сразу после ЧП было сделано все возможное для спасения пострадавших: им была оказана вся необходимая помощь.
В свою очередь, ответным огнем российской армии была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой осуществлялся обстрел Макеевки.
Ранее 5-tv.ru писал об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке.
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