Российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении. О том, какие потери из-за этого понесла украинская армия, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации на 5 января, российские военнослужащие ударили по подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских националистов.

«Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», — заявил Игорь Конашенков на брифинге.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил это тем, что ВСУ возобновили массированные атаки на жилые кварталы ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российская армия уничтожила бронетехнику ВСУ с помощью высокоточного оружия.