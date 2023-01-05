Российские военные уничтожили до 60 укронационалистов на донецком направлении

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 45

Две бригады украинской армии понесли потери не только среди живой силы, но и техники.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении. О том, какие потери из-за этого понесла украинская армия, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации на 5 января, российские военнослужащие ударили по подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских националистов.

«Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», — заявил Игорь Конашенков на брифинге.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил это тем, что ВСУ возобновили массированные атаки на жилые кварталы ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российская армия уничтожила бронетехнику ВСУ с помощью высокоточного оружия.

Тема:
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