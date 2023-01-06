Стали винегретом: плохая дисциплина ВСУ вызвана «подстрекателями»
Глава Минобороны Украины Резников: плохая дисциплина ВСУ связана с подстрекателями
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
Пленные боевики заявляют о зверском отношении со стороны командования. Оборонное ведомство Украины вновь оправдывается?
Плохая дисциплина в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вызвана во многом «проплаченными подстрекателями». Об этом в интервью интернет-изданию «Страна.ua» заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Это (закон об усилении ответственности ― Прим. ред.) была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной, и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте», — пояснил руководитель оборонного ведомства Незалежной.
Резников поддержал подобную инициативу, добавив, что доверяет украинскому командованию. К слову, министр Самостийной неоднократно делал громкие заявления по поводу так называемого «зимнего наступления». С его слов, ВСУ хотят возобновить атаки, когда «почва станет твердой». При этом он утверждает, что в нынешнее время боевики стали «менее активными» в связи с неблагоприятными погодными условиями.
В то же время ВСУ сталкиваются с большим количеством проблем. Вооруженные силы стали «винегретом» с испуганными наемниками и необученными военными. Пленные боевики говорят о плохом снабжении. А по утверждениям западных СМИ, РФ серьезно укрепила позиции на фоне слабости киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ.
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