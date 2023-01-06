Украинские террористы второй раз с начала режима тишины атаковали Донецк

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 5 805

Киевский режим отказался поддержать инициативу России. Накануне Рождества боевики продолжают убивать мирных граждан.

Украинские террористы второй раз с начала режима тишины атаковали Донецк

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Вооруженные силы Украины второй раз с введения режима тишина в зоне российской СВО атаковали Донецк. Киевский режим отказался поддержать инициативу России. Накануне Рождества боевики продолжают убивать мирных граждан.

Ситуацию прокомментировали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Известно, что изначально с просьбой о введении режима тишины на всей линии соприкосновения на Украине выступил Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл. Он отметил, что люди должны иметь возможность помолиться в большой праздник без риска для жизни. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу исполнить просьбу. Украинская сторона поддержать инициативу категорически отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска РФ прорвали оборону ВСУ в Соледаре.

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