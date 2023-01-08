Когда в Москве закончатся лютые морозы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Вильфанд пообещал скорое ослабление морозов в Москве

Когда в Москве закончатся лютые морозы

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Погода

Один из ведущих синоптиков Москвы уверен, что январские заморозки не продлятся слишком долго.

Потепление в столичном регионе можно ожидать уже после завершения новогодних праздников. Такой благоприятный прогноз в диалоге с ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он заверил, что потепление после суровых морозов стоит ожидать уже 10 января, к пятнице следующей недели температурный фон и вовсе должен прийти в норму.

«Уже в среду температура ночью будет 11-16° мороза, а днем — 7-12° мороза», — дал прогноз Вильфанд.

Представитель Гидрометцентра добавил, что потепление не будет ощущаться, ведь ветер не ослабеет и всю неделю будет оставаться на уровне 15 метров в секунду.

«В четверг будет температура, которая для москвича звучит нормально, — минус 7-12° ночью и минус 5-10° днем. В пятницу температурный фон придет к норме», — заверил Вильфанд.

Потепление в Москве и области будет связано с тем, что на смену антициклону придет циклон и теплые воздушные массы с Атлантики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно согреваться после переохлаждения на морозе.

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