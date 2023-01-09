Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 29

Разбивший сердце Бузовой сыровар Денис Лебедев стал отцом во второй раз

Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Мужчина стал победителем телепроекта «Замуж за Бузову», но спустя время яркие отношения с певицей закончились громким скандалом.

Ольга Бузова по-прежнему пытается найти надежного мужчину для создания семьи, пока ее бывшие возлюбленные уже обретают счастье и заводят детей. Так и случилось с Денисом Лебедевым. О том, как сложилась жизнь сыровара из Суздаля после разрыва с теледивой, пишет Starhit.ru.

Предприниматель покорил сердце Бузовой, но так и не смог построить с ней отношения. Теледива уличила победителя шоу в обмане и игре на ее чувствах.

Денис Лебедев "Сыровар" с женой ЕкатеринойДенис Лебедев "Сыровар" с женой Екатериной. Фото: Instagram* / lebedevdenis.ru

 

После расставания у Ольги Бузовой были другие романы, которые также закончились болезненными разрывами. В это же время личная жизнь Дениса Лебедева сложилась более успешно. В марте 2021 года мужчина женился на нотариусе Екатерине Пановой, а уже летом сообщил о том, что в их семье ожидается пополнение.

В итоге бывший возлюбленный Ольги Бузовой стал отцом в самом начале 2023 года. Его супруга опубликовала видео с новорожденной девочкой 9 января. При этом для Дениса Лебедева это уже второй ребенок. Сейчас он помогает своей бывшей девушке с воспитанием сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова в очередной раз уколола Давида Манукяна, с которым так и не смогла сохранить отношения. Девушка напомнила несостоявшемуся жениху о его предательстве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
9 янв
«Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги
7 янв
Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году
4 янв
Анита Цой — незамужней Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»
3 янв
«Решила не мучить»: Бузовой пришлось избавиться от любимой собаки
2 янв
«Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания
1 янв
Бузова под бой курантов сжевала обугленный клочок бумаги: «Традиции не нарушаем»
31 дек
«Хочется пельменей со сметаной»: Бузова рассказала о борьбе с лишним весом
29 дек
«Хочется, чтобы от меня никто не сбежал»: что Бузова загадала на Новый год
29 дек
Шоу на всю ночь: Бузова проведет Новый год в роскошной квартире
28 дек
«Миллион алых роз»: стало известно имя поклонника Ольги Бузовой
-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Смена сезонов: Красноярский край встретил январь небывалой грозой
20:29
СК проверит причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии
20:20
Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери
20:12
Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет
20:06
После попытки госпереворота в столицу Бразилии ввели тяжелую технику
19:52
«Гори эта Европа синим пламенем»: Довлатова отреагировала на санкции Зеленского

Сейчас читают

Второй Мариуполь: эксперт объяснил сложность и важность освобождения Артемовска
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023