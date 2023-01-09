Российская армия уничтожила украинского полковника под Соледаром

Офицер возглавлял штаб спецназа погранслужбы и руководил подразделениями на огневых позициях.

Под Соледаром в Донецкой народной республике ликвидирован полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Юрчик. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

Уточняется, что старший офицер погиб в результате артиллерийского удара российских войск. Также говорится, что Юрчик был начальником штаба отряда специального назначения погранслужбы ВСУ и руководил подразделениями на огневых позициях в районе Соледара.

В этот же день Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские военные освободили село Бахмутское под Соледаром. При этом стало известно, что украинские боевики массово отступают из городской застройки в Соледаре. По имеющимся у российской стороны данным, такой приказ военнослужащим ВСУ отдало командование. Предположительно, киевский режим собирается замаскировать свое отступление из города и убедить военных, что такие меры являются ротацией.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru заявил, что взятие российскими военными под контроль села Бахмутское имеет важное стратегическое значение и приближает полное освобождение Донбасса.