Российская армия уничтожила украинского полковника под Соледаром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Госпогранслужба: под Соледаром ликвидировали украинского полковника Юрия Юрчика

Российская армия уничтожила украинского полковника под Соледаром

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Офицер возглавлял штаб спецназа погранслужбы и руководил подразделениями на огневых позициях.

Под Соледаром в Донецкой народной республике ликвидирован полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Юрчик. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

Уточняется, что старший офицер погиб в результате артиллерийского удара российских войск. Также говорится, что Юрчик был начальником штаба отряда специального назначения погранслужбы ВСУ и руководил подразделениями на огневых позициях в районе Соледара.

В этот же день Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские военные освободили село Бахмутское под Соледаром. При этом стало известно, что украинские боевики массово отступают из городской застройки в Соледаре. По имеющимся у российской стороны данным, такой приказ военнослужащим ВСУ отдало командование. Предположительно, киевский режим собирается замаскировать свое отступление из города и убедить военных, что такие меры являются ротацией.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru заявил, что взятие российскими военными под контроль села Бахмутское имеет важное стратегическое значение и приближает полное освобождение Донбасса.

Тема:
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