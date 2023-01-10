ВСУ в ЛНР понесли большие потери в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Кременной, но встретили отпор, рассказал РИА Новости военный с позывным «Слон».

«Под Новый год и около нового года у противника большие потери были. Пытались активизироваться, но ничего у них не получилось. И сейчас нифига у них не получится», — сообщил военный.

«Слон» добавил, что в районе продолжаются обстрелы, а иногда его подразделение «встречает» диверсионные группы.

На передовой пехота находится на постоянной связи с артиллерией, помогая выявить расположение противника для нанесения удара.

«Выявляем противника, корректируем, наводим огонь и кое-что получается», — скромно рассказал об успехах военный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ намеревались наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог, но теперь вынуждены бежать из Соледара по приказу руководства.