Не укрыться: комплекс «Искандер» нанес удар по инфраструктуре ВСУ

Оперативно-тактический комплекс поражает цели на удалении в 500 километров, даже если они защищены бетоном и находятся под землей. Сама установка невидима для противника.

Минобороны РФ опубликовало видео с запуском ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры ВСУ.

«Расчет пусковой установки получает задачу на нанесение ракетного удара, занимает свои места, выдвигается на стартовую позицию, осуществляет режим выхода на готовность нанесения ракетного удара, после чего осуществляет пуск», — объяснил порядок действий командир батареи Артем.

После одного пуска ракеты «Искандер» может совершить еще один залп, если позиция не была раскрыта противником. Однако обычно экипажи меняют укрытия после каждого пуска — на боеспособности количество перемещений не сказывается. Огонь ракетчики готовы вести и ведут в любое время суток.

«Все здесь с самого начала, довольно долго, все знают и умеют. Представлен к госнаграде за поражение реактивного дивизиона противника. Испытываю чувство гордости за то, что государство помнит о нас», — отметил командир батареи Артем.

Комплексы «Искандер» не имеют аналогов в мире. Из-за визуального камуфляжа установка сливается с местностью, а специальная маскировочная сеть делает ее невидимой для сканеров противника. В боевое положение комплекс приводится за считанные минуты, а дальность стрельбы составляет 500 километров. Баллистическая ракета способна уничтожить даже укрытые бетоном подземные сооружения, а также неуязвима для ПВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный репортаж о работе «Искандеров» в зоне спецоперации. Оперативно-тактические ракетные комплексы активно уничтожают там оружие из США.