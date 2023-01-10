Не укрыться: комплекс «Искандер» нанес удар по инфраструктуре ВСУ

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 535

Минобороны показало пуск ракеты «Искандера» по инфраструктуре ВСУ на видео

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Оперативно-тактический комплекс поражает цели на удалении в 500 километров, даже если они защищены бетоном и находятся под землей. Сама установка невидима для противника.

Минобороны РФ опубликовало видео с запуском ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры ВСУ.

«Расчет пусковой установки получает задачу на нанесение ракетного удара, занимает свои места, выдвигается на стартовую позицию, осуществляет режим выхода на готовность нанесения ракетного удара, после чего осуществляет пуск», — объяснил порядок действий командир батареи Артем.

После одного пуска ракеты «Искандер» может совершить еще один залп, если позиция не была раскрыта противником. Однако обычно экипажи меняют укрытия после каждого пуска — на боеспособности количество перемещений не сказывается. Огонь ракетчики готовы вести и ведут в любое время суток.

«Все здесь с самого начала, довольно долго, все знают и умеют. Представлен к госнаграде за поражение реактивного дивизиона противника. Испытываю чувство гордости за то, что государство помнит о нас», — отметил командир батареи Артем.

Комплексы «Искандер» не имеют аналогов в мире. Из-за визуального камуфляжа установка сливается с местностью, а специальная маскировочная сеть делает ее невидимой для сканеров противника. В боевое положение комплекс приводится за считанные минуты, а дальность стрельбы составляет 500 километров. Баллистическая ракета способна уничтожить даже укрытые бетоном подземные сооружения, а также неуязвима для ПВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный репортаж о работе «Искандеров» в зоне спецоперации. Оперативно-тактические ракетные комплексы активно уничтожают там оружие из США.

Тема:
Спецоперация
10 янв
Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск
10 янв
ВСУ сдают Соледар
10 янв
ВСУ в ЛНР понесли большие потери в новогоднюю ночь
10 янв
Стало известно, что ВСУ намеревались наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог
10 янв
По всем фронтам: лучшие видео из зоны спецоперации за день
10 янв
Новая поставка военной техники на Украину вскрыла огромную проблему в ВСУ
9 янв
Российская армия уничтожила украинского полковника под Соледаром
9 янв
СК проверит причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии
9 янв
«Вас никто не обидит» — видео штурма российскими военными позиции ВСУ
9 янв
В Японии сообщили, что Зеленский теряет власть над страной и армией
-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Иван Краско госпитализирован с инсультом
10:09
На 150 метров 245 человек: Кучеру и туристов из РФ разместили на базе ВС Индии
10:00
Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником штаба Сухопутных войск
10:00
Подобен метеориту: в Японии напомнили США о неспособности сбивать ракеты «Авангард»
9:49
Великобританию захлестнула волна протестов
9:35
На регионы России обрушились мощные снегопады

Сейчас читают

ВСУ сдают Соледар
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Ей лучше остановиться: почему Виктория Боня может не выдержать новые восхождения
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023