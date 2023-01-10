Javelin'ам не по зубам: в зоне СВО появились новейшие танки Т-90М «Прорыв»

Гордость отечественного танкостроения выдерживает удары из всех видов ПТРК.

И постепенно становится ясно, за счет чего российской армии удается продвижение: в войска стали массово поступать новые танки Т-90М «Прорыв». Они быстрее и прочнее «старичков» Т-72. Да и, как признаются сами танкисты, комфортнее. Новинку оценил Станислав Григорьев.

Более сорока тонн металла выползают из леса, чтобы нанести удар по врагу. Снаряд за снарядом исчезает в канале ствола. Вот так стреляет 125-миллиметровая пушка танка Т-90М «Прорыв». Выпустив снаряд по позициям противника, танкисты срочно меняют расположение.

На фронте спецоперации важные изменения: в бой массово вводится новое оружие, можно сказать, гордость отечественного танкостроения — новейший российский танк Т-90М «Прорыв». В бою он выдерживает удары из всех видов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), в том числе американского Javelin.

«По сравнению со „старичком“ Т-72 Т-90М „Прорыв“ выглядит настоящим монстром. Своеобразный вид ему придают вот такие противокумулятивные экраны на борту и металлические сетки на башне», — отмечает Григорьев.

«Она предназначена для того, чтобы, когда снаряд попадал под башню, он не взрывался под башней, и башня не отлетала, и боекомплект не детонировал, а попадал в эту металлическую сетку и детонировал перед башней», — отмечает военнослужащий с позывным Сокол.

В Т-90 немало и электронных новшеств. Активная защита, например. Комплекс «Штора» глушит системы наведения ракет на подлете. А еще эта машина теплая и просторная внутри. Люк намного удобнее и запрыгивать во время какой-то нестандартной ситуации это намного лучше.

Новые танки уже ввели в бой сразу на нескольких участках фронта. Это совпало с изменением погоды: ударил мороз, лесная колея стала твердой, по ней Т 90 может летать как легковая машина.

Сейчас экипажи продолжают освоение техники. В ней много электроники, которая требует особого внимания. Стреляя по крутой траектории, с большой дистанции, танкисты оценивают возможности нового оружия.