В Москве и Петербурге ожидается ледяной дождь
Перепады погоды в России продолжают портить людям настроение.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Похоже петербуржцам и старый Новый год придется праздновать под зонтами. На город снова надвигается оттепель. Уже скоро будет около 0°. Но такую погоду вряд ли можно назвать комфортной. Снегопады и сильный ветер могут смениться ледяными дождями.
Самыми теплыми будут выходные — тогда воздух прогреется до +2°. Горячая волна после арктической стужи накроет и Москву. Правда, ждать придется до конца недели.
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