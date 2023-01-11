В Соледаре ранен украинский голос Капитана Америки, воюющий за ВСУ актер Дмитрий Линартович

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 543

Артист записал видео, на котором показался с окровавленным лицом в бинтах.

В Соледаре ранен украинский голос Капитана Америки, воюющий за ВСУ актер Дмитрий Линартович

Фото: Кадр из к/ф «Тот, кто прошел сквозь огонь», реж. Михаил Ильенко, 2011 г.

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Тема:
Спецоперация

Тяжелое ранение получил в Соледаре воюющий на стороне ВСУ украинский актер Дмитрий Линартович. По пути с поля боя в машине 44-летний артист с окровавленным лицом в бинтах записал видеообращение. В нем он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не сдадутся и в конечном итоге победят. Стоит на фоне такого заявления отметить, что ранее в этот день российские войска взяли под контроль центр населенного пункта.

Дмитрий Линартович родился в Киеве в семье актера и режиссера Константина Линартовича. Согласно данным в открытых источниках, после окончания школы он служил в армии в пограничных войсках, после чего получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В фильмографии самой яркой работой называется картина «Тот, кто прошел сквозь огонь». Артист исполнил главную роль — советского летчика Ивана Додоки, основой для сюжета стала история жизни украинского пилота Ивана Даценко, Героя Советского Союза.

Дмитрий Линартович также известен как актер дубляжа. Его голосом в украинской версии говорит Капитан Америка (Актер Крис Эванс. — Прим. ред.). Артист озвучивал фильмы из франшизы «Мстители», ленты «Жизнь Пи», «Тайная жизнь Уолтера Митти», «Мы купили зоопарк», «Восстание планеты обезьян», «Время». Его голосом в украинском дубляже говорили актеры Мэтт Дэймон, Джастин Тимберлейк, Джеймс Франко и другие. Сотрудничал с петербургской студией «Невафильм» и участвовал в ряде российских проектов.

Константин Линартович, отец, — известный режиссер и артист, он также получил творческую профессию после службы в армии. Поработав в разных театрах, организовал свою труппу под названием «Колокол», на ее основе позже был создан Центральный Театр Вооруженных Сил Украины. Храм военного искусства возглавил его основатель. С 2008 года — режиссер муниципального театра «Киев». Линартовичи вместе трудились в украинской студии звукозаписи Postmodern.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отбила Соледар у ВСУ.

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