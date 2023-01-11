Москалькова попросила главу парламента Турции прекратить поставку оружия Украине

Помимо омбудсмена РФ во встрече участвовали ее украинский и турецкий коллеги Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила во время встречи председателя парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставки оружия Украине. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего права на жизнь. Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — написала Москалькова.

Ранее газета Foreign Policy (FP) со ссылкой на неназванных представителей США и Евросоюза (ЕС) сообщила, что с ноября 2022 года Турция поставляет Киеву разработанные в США кассетные боеприпасы для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами.

Украина пыталась добиться поставок кассетных снарядов из Штатов напрямую, но ей было отказано из-за внутреннего запрета на экспорт такого оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков ответил на заявления о поставках Анкарой кассетных бомб Киеву.