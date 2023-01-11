Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Владимир Путин: мы полностью обеспечим потребности ВС РФ

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава государства заметил, что все ресурсы для того, чтобы совершить обещанное, у России есть.

Власти России решат все проблемы снабжения военных, в том числе участвующих в специальной военной операции, пообещал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на первом совещании с членами правительства в 2023 году.

«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей», — сказал глава государства.

По его словам, все необходимые ресурсы для этого имеются.

Недавно стало известно о том, что в ближайшее время в России начнется модернизация военкоматов.  Планируется сделать более эффективной реакцию ответственных структур на общественные инициативы, а также цифровизация базы данных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия будет повышать обороноспособность страны.

Тема:
Спецоперация
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