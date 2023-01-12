Дети участников СВО получат льготы при поступлении
Минобрнауки дает возможность устанавливать квоту непосредственно вузам.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
В России льготы при поступлении в вузы получат дети мобилизованных и добровольцев. Проект приказа уже подготовило Минобрнауки.
Также в список хотят включить Героев России и награжденных тремя орденами Мужества. На льготное поступление еще могут рассчитывать дети военнослужащих и участников боевых действий за рубежом.
При этом вузы будут сами ежегодно устанавливать квоту для таких абитуриентов. И она не должна быть ниже 10%.
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