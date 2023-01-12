«Солнцепек», «Град» и «Бук»: лучшие видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Минобороны РФ показало работу расчетов ТОС «Солнцепек», РСЗО «Град» и ЗРК «Бук» на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждая российская военная машина несет погибель противнику.

Минобороны РФ публикует кадры боевой работы российской техники на Украине.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» Центрального военного округа выполняют ответственные задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Они показывают высочайшую эффективность, выжигая укрытия, наблюдательные пункты, схроны и позиции артиллерии ВСУ.

Работает и артиллерия ВДВ. На одном из видео военные уничтожили позиции ВСУ, расположенные районе на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов десантники нанесли удары по ним реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град».

Пусковая установка ЗРК «Бук-М3» выезжает на огневую позицию. Скорость и проходимость боевой машины как у хорошего внедорожника. «Бук» останавливается и сразу переходит в боевую готовность. Основная задача этих машин — прикрытие.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские военные успешно закрепляются в Марьинке.

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