«Солнцепек», «Град» и «Бук»: лучшие видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ показало работу расчетов ТОС «Солнцепек», РСЗО «Град» и ЗРК «Бук» на Украине
Фото, видео: 5-tv.ru
Каждая российская военная машина несет погибель противнику.
Минобороны РФ публикует кадры боевой работы российской техники на Украине.
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» Центрального военного округа выполняют ответственные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Они показывают высочайшую эффективность, выжигая укрытия, наблюдательные пункты, схроны и позиции артиллерии ВСУ.
Работает и артиллерия ВДВ. На одном из видео военные уничтожили позиции ВСУ, расположенные районе на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов десантники нанесли удары по ним реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град».
Пусковая установка ЗРК «Бук-М3» выезжает на огневую позицию. Скорость и проходимость боевой машины как у хорошего внедорожника. «Бук» останавливается и сразу переходит в боевую готовность. Основная задача этих машин — прикрытие.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские военные успешно закрепляются в Марьинке.
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