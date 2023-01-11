Российские военные успешно закрепляются в Марьинке
Остатки подразделений ВСУ выдавливаются под огненным дождем артиллерии.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Прямо в эти минуты российские войска закрепляют свой контроль над донецкой Марьинкой. По словам Дениса Пушилина, силы ВСУ пытаются удержаться на окраине города, устроив огневые точки в полуразрушенных домах и рядом с ними, укрепления там выстраивались все последние годы.
Сейчас по украинским военным активно бьет артиллерия. На этих кадрах работа расчетов гаубиц 42-й дивизии, артудары поддерживают продвижение наших штурмовых бригад.
Окончательное взятие Марьинки откроет дорогу на другой пригород Донецка — Красногоровку, откуда украинские войска продолжают обстреливать столицу республики.
- 11 янв
- Непрерывное огневое давление: ВС РФ плотнее сжимают кольцо в Соледаре
- 11 янв
- Президент Польши принял решение передать Украине танки Leopard
- 11 янв
- МО: Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск
- 11 янв
- Польше придется идти против Брюсселя, чтобы ввести войска на Украину — эксперт
- 11 янв
- Западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска
- 11 янв
- Украинские войска в Артемовске скоро могут закончиться
- 11 янв
- Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации
- 11 янв
- Анкара прокомментировала информацию о поставках кассетных боеприпасов Киеву
- 11 янв
- Москалькова попросила главу парламента Турции прекратить поставку оружия Украине
- 11 янв
- Сметут свои же: почему Зеленский отказался отвести войска от Артемовска
Читайте также
52%
-0.59 74.14
-0.40
Нашли ошибку?