Российские военные успешно закрепляются в Марьинке

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Остатки подразделений ВСУ выдавливаются под огненным дождем артиллерии.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Прямо в эти минуты российские войска закрепляют свой контроль над донецкой Марьинкой. По словам Дениса Пушилина, силы ВСУ пытаются удержаться на окраине города, устроив огневые точки в полуразрушенных домах и рядом с ними, укрепления там выстраивались все последние годы.

Сейчас по украинским военным активно бьет артиллерия. На этих кадрах работа расчетов гаубиц 42-й дивизии, артудары поддерживают продвижение наших штурмовых бригад.

Окончательное взятие Марьинки откроет дорогу на другой пригород Донецка — Красногоровку, откуда украинские войска продолжают обстреливать столицу республики.

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