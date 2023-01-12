США могут остаться без оружия из-за помощи Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Министр ВМС Карлос дель Торо: продолжение поставок оружия Украине превратится в вызов для США

США могут остаться без оружия из-за помощи Украине

Фото: VALDA KALNINA / EPA / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Усугублять ситуацию в Незалежной уже становится невыгодно.

Продолжение поставок оружия Украине превратится через полгода-год в вызов для США, если американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не сможет нарастить объемы выпуска продукции. С таким признанием выступил в среду в беседе с журналистами министр ВМС США Карлос дель Торо.

«Если конфликт будет длиться еще от шести месяцев до года, то, разумеется, это продолжит приводить цепочку поставок в напряжение таким образом, который будет представлять собой вызов», — приводит его слова издание Defense One.

Министр заявил, что Пентагон тесно сотрудничает с американским военно-промышленным комплексом, ведь в его интересах увеличить темпы производства, поэтому стоит устранить все препятствия для этого. По его словам, «у этих компаний есть серьезные планы на будущее».

«Теперь им нужно инвестировать в свою рабочую силу, а также в капитальные вложения, которые они должны сделать в своих собственных компаниях, чтобы повысить производительность», – объяснил дель Торо.

В издании отмечается, что большая часть вооружений, поставляемых Киеву, поступает из запасов армии, а не флота. При этом американское правительство недавно обещало, что передадаст Украине ракеты Sea Sparrow, хотя в 2022 году Дания отправила киевскому режиму ракеты Harpoon американского производства. Как отмечал адмирал Дэрил Кодл, своевременность поставок имеет серьезные последствия как для ВСУ, так и для армии США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки.

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